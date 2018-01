Juwelierdiebstahl in NÖ: Polizei fahndet nach Täter

Die Polizei Niederösterreich bittet um Hinweise zu dem unbekannten Täter. - © LPD NÖ/APA

Am 24. November 2017 verübte ein bisher unbekannter Täter einen Schmuckdiebstahl in einem Juweliergeschäft in Stockerau in Niederösterreich. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann.