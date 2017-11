Juventus Turin gegen FC Barcelona: Live-Stream, TV-Übertragung und Live-Ticker

Zwar wird das Schlagerspiel für Juventus Turin nicht zum Schicksalsspiel, allerdings brauchen die Italiener im Heimspiel dringend Punkte, um nicht doch noch den Aufstieg ins Champions League-Achtelfinale zu verpassen.

Von wenig Sorgen geplagt ist aktuell der FC Barcelona. In der Primera Division auf Kurs, sind die Katalanen auch in der Champions League auf bestem Weg. In Turin peilen Lionel Messi und Co. den vierten Sieg an. Juventus ist bei drei Punkten Vorsprung auf Sporting Lissabon noch auf Zähler angewiesen. Mit einem 2:3 bei Sampdoria Genua misslang die Generalprobe, Trainer Massimiliano Allegri schonte dabei Torhüter Gianluigi Buffon. Der soll das WM-Aus mit Italiens Nationalmannschaft mental noch nicht ganz verarbeitet haben. “Das Leben geht weiter, aber es braucht Zeit”, erklärte Allegri.

Juventus Turin gegen FC Barcelona live im TV

Das Match zwischen Juventus Turin gegen FC Barcelona wird, wie alle anderen Spiele der UEFA Champions League auch, auf Sky gezeigt. Der Premium-Partner der Königsklasse überträgt ab 19:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD in der Konferenz und auf Sky Sport 3 HD das Einzelspiel in hochauflösender Bildqualität.

Am Mittwoch, dem 22. November 2017, melden sich ab 20.15 Uhr live in ORF eins aus dem ORF-CL-Studio Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Kommentator in Turin ist Thomas König. Ab 22.50 Uhr zeigt ORF eins die Highlights der 5. CL-Runde.

Die Partie im Livestream

Im Internet gibt es eine Vielzahl an weiteren Livestreams, die das Spiel zwischen Juve und Barca zeigen. Es locken unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, aber bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort einerseits auf die Bildqualität und andererseits auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn grundsätzlich verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Match in ihrem Land zu zeigen. Viele der Seiten, die solche Livestreams anbieten, sind wenig seriös, oft gerät man über verschiedene Pop-Ups auf dubiose Websites mit einer wahren Werbeflut.

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen immens – kaum etwas, das es nicht gibt. Auch die CL-Partie zwischen Juventus Turin und dem FC Barcelona hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit genießt atdhe.to, wo es auch einen Link zu einem Livestream für das Match gibt.

Das Champions-League-Spiel Juventus Turin gegen FC Barcelona im Ticker

Fans, die das Spiel nicht in Bild verfolgen können, sei der VIENNA.at-Liveticker empfohlen. Dort gibt es Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.

>> Hier geht’s zu unserem Liveticker des Spiels Juventus Turin gegen FC Barcelona