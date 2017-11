Just Taste: Weinshop-Bar feiert Re-Opening in der Wiener Innenstadt

Michael Weiss, Inhaber und Geschäftsführer der Johann Weiss GmbH, hat JUST TASTE übernommen und in die Tochtergesellschaft Winzerdirekt GmbH integriert. Als neuer Eigentümer des Unternehmens bringt er über 30 Jahre an Erfahrung im Bereich Logistik und Transport sowie e-Fulfilment ein. Wohl wissend, dass man zum erfolgreichen Weinhandel neben unternehmerischem Knowhow vor allem Passion und jahrelange Expertise für Wein als wesentliche Kernelemente benötigt, steht JUST TASTE Erfinder Oliver Sartena dem neuen Eigentümer nach wie vor für Sortiment, Vertriebskonzept und kreative Umsetzung beratend zur Seite.

„Als Logistikexperte hat es mich seit geraumer Zeit gereizt, in den Bereich Wein einzusteigen. Mit Olivers Expertenwissen in Sachen Weinhandel und meinem unternehmerischen Knowhow bringen wir gemeinsam alle Bausteine mit, um dem grandiosen Konzept von JUST TASTE einen neuen Push zu geben und daraus on- und offline ein florierendes Unternehmen zu formen.“, begründet Michael Weiss seine Investitionsentscheidung.

Weinshop.Bar im Just Taste

Ganz nach dem Motto „Weinprobieren statt Weinstudieren“ wird auch künftig eine leichtfüßige, lustvolle und kompetente Art des Weinverkaufens im Fokus stehen. Und daher wird man auch in Zukunft in der Weinshop.Bar alle Weine probieren können, bevor man sie kauft, viele davon gratis. Dadurch spricht man neben eingefleischten Weinliebhabern auch eine jüngere Zielgruppe an, die sich mit Leichtigkeit näher mit Wein beschäftigen will.

Auch der neu designte Onlineshop just-taste.com wird ab 16. November weininteressierten Kunden wieder parat stehen. Hier können dann nicht nur Weine in normaler Flaschengröße, sondern auch die beliebten „Tasting Packs“ bestellt werden. Mit diesen Probierpaketen wurde die Online-Verkostung möglich gemacht; die Tasting Packs gibt es künftig auch monatlich im Abo.

Was die Gastronomie betrifft, orientiert sich JUST TASTE um und setzt auf eine Neuinterpretation des Steh-Imbisses. Zusätzlich sind an Samstagen auch gastronomische Specials geplant.

Just Taste feiert Re-Opening am Wiener Stubenring

Von 16. bis 18. November wird die Wiedereröffnung von JUST TASTE gefeiert. Meet & Greet mit Winzern und viele Sonderaktionen laden zum Neuentdecken der Weinshop.Bar am Stubenring 16 ein.

Just Taste Weinshop.Bar

Stubenring 16, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Mo-Sa, 10-21 Uhr