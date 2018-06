Junges Paar täuschte Raub in Wien-Floridsdorf vor: Über 4.000 Euro sichergestellt

Das Paar zeigte sich gegenüber der Polizei geständig. - © APA/BARBARA GINDL

Eine 22-jährige Bekleidungsverkäuferin gab am Montag in Wien-Favoriten an, dass ihr die Tageseinnahmen des Geschäfts gestohlen wurden. Nun stellte sich heraus: Sie und ihr Freund täuschten den Raub nur vor.