Junger Hahn irrte durch Wiener Prater: Besitzer gesucht

Am Mittwochvormittag wurde ein junger Hahn in der Prater Hauptallee entdeckt, der orientierungslos umherirrte. Eine Passantin alarmierte die Tierrettung, die den Vogel einfing und zum Wiener Tierschutzverein (WTV) brachte. Der auf "Artus" getaufte Hahn wurde veterinärmedizinisch untersucht. Nun wird nach dem Besitzer gesucht.

Hinweise zum Halter wurden unter der Telefonnummer 01/699-24-50 an den WTV erbeten. Sollte sich kein Halter eruieren lassen, so könne “Artus” nach Ablauf der gesetzlichen Fristen an kundige Hände vergeben werden, hieß es.