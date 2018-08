Junge Frauen in Wien schwer verletzt: Mutmaßlicher Böllerwerfer stellt sich

Der mutmaßliche Böllerwerfer, der am 7. Juli bei Ausschreitungen nach einem WM-Fußballspiel in Wien-Ottakring zwei Frauen verletzt haben soll, hat sich gestellt.

Der junge Mann stellte sich nur wenige Stunden nach Veröffentlichung des Fahndungsfotos am gestrigen Sonntag (VIENNA.at hat berichtet). Er kam mit seinem Anwalt in die Polizeiinspektion Brunnengasse (Wien, 16.), Aussage machte er bisher keine, zuvor möchte der 18-Jährige noch die Akten einsehen. “Er soll in den kommenden Tagen einvernommen werden”, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Das Foto des Mannes war am Sonntag medial verbreitet, aufgrund des Fahndungsdrucks ging der 18-Jährige gegen 21.30 Uhr zur Polizei.