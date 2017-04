Junge Frau in Wiener Hotelzimmer missbraucht: Rezeptionist verurteilt

Der Hotelangestellte hatte die Frau in ihrem Zimmer missbraucht. - © Pixabay/Sujet

Ein in einem Hotel in Leopoldstadt beschäftigter Rezeptionist ist zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt worden, nachdem er in das Zimmer eines Gasts eingedrungen war und sich an der schlafenden Frau vergangen hatte.