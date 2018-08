JumpMAXX in Wien mit neuen Attraktionen

Das JumpMAXX Wien21 und das JumpMAXX Wien23 wachsen weiter. Im Herbst sollen die ersten Umbauarbeiten beginnen.

So wächst das Center in der Holzmanngasse 1 (Wien, 21.) gleich auf das Doppelte und auch der Trampolinpark in der Herziggasse 3 (Wien, 23.) expandiert von 1000 m² auf 2700 m².

Die größte Veränderung erfährt dabei das JumpMAXX 21 in der Holzmanngasse 1. Die Attraktionen werden ausgetauscht und die Fläche mehr als verdoppelt. Neben mehreren Profi-Netzen mit besonderer Federkraft lassen zahlreiche Zusatzstationen wie z.B. Bungee-Elemente, Race-Climbing in Röhren, Hindernis-Kreisel, Buzzer-Wände und Trainingsflächen für Cheerleader und Freerunner die Herzen der Besucher schneller schlagen.

Springen und spielen in Liesing auf 2700 m²

Auch das JumpMAXX in Wien 23 wird umfangreich vergrößert. Als erster Schritt folgt die Anbindung eines Obergeschosses mit 750 m2 an die bestehende 1000 m² große Anlage, danach werden zusätzliche 950 m² an Sprung- und Entertainmentflächen errichtet. Platz geschaffen wird dabei für z.B. einen Indoor-Spielplatz, einen Gastronomiebereich und eine Lasertag Arena. Ebenso wird das JumpMAXX mit Zusatzstationen vergrößert, darunter weitere Profi-Netze, Bungee-Elemente, Race-Climbing in Röhren, Hindernis-Kreisel und Buzzer-Wände.