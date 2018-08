Juli-Inflation: Teurer Wocheneinkauf, billiges Bier

Obwohl die allgemeine Inflationsrate im Juli nur mäßig angestiegen ist, wurde der wöchentliche Einkauf empfindlich teurer. Rund 5,5 Prozent mehr kostet der theoretische Warenkorb im Vergleich zum Vorjahr.

Benzin und Diesel teurer

Die Dieseltreibstoffpreise erhöhten sich im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 16,7 Prozent, Superbenzin zog um 12,3 Prozent an. Der Fachverband der Mineralölindustrie erinnerte am Freitag in einer Aussendung daran, dass die Treibstoffpreise in den vergangenen Jahren deutlich geschwankt hätten. Die Kraftstoffpreise hätten die Inflation in den vergangenen zehn Jahren “nicht nur in die steigende Richtung mitbeeinflusst, sondern monate-, wenn nicht jahrelang maßgeblich zur Inflationsdämpfung beigetragen”, so Christoph Capek, Geschäftsführer des Fachverbandes der Mineralölindustrie.