Jugendlicher von Wiener Lokalbahn erfasst

Als der 15-Jährige die Gleise überqueren wollte, um eine Garnitur am gegenüberliegenden Bahnsteig zu erreichen, wurde er von einem einfahrenden Zug auf die Schienen geschleudert. Der Unfall ereignete sich kurz nach 7.30 Uhr an einer Haltestelle der Badner Bahn. Der Zugführer leitete sofort eine Notbremsung ein, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit.

Ersthelfer versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettung am Bahnsteig. Die Feuerwehr errichtete laut Aussendung zudem mit Decken einen Sichtschutz gegen neugierige Blicke. Der Teenager wurde von einem Notarztteam ins Spital gebracht. Er erlitt laut Polizei nur leichte Verletzungen.

(APA/Red)