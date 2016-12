Jugendlicher sticht 15-jährigem Mädchen Messer in die Brust – Notoperation

Ein Streit in einer betreuten WG eskalierte und ein 15-jähriges Mädchen wurde mit einem Messer verletzt. - © APA

Am Mittwoch eskalierte in einer betreuten WG am Währinger Gürtel in Wien-Alsergrund ein Streit zwischen zwei Jugendlichen. Ein Jugendlicher stach einem 15-jährigen Mädchen ein Messer in die Brust.