Jugendlicher stahl Freundin 120 Euro: Festnahme in Wien-Döbling

Am Donnerstag, den 7. Juni 2018, gegen 18.30 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Billrothstraße wegen Streitigkeiten in den Olympiapark in Wien-Döbling gerufen. Eine 15-Jährige hatte sich mit Freunden im Park aufgehalten. Als sie – gemeinsam mit einer Freundin – den Park kurz verließ, um sich ein Eis zu kaufen, ließ sie ihre Handtasche samt Geldbörse bei ihren Freunden zurück.

120 Euro gestohlen: 15-Jährige verständigte Polizei in Wien-Döbling

Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie, dass ihr 120 Euro aus der Tasche gestohlen worden waren. Da keiner ihrer Freunde die Tat gestand, verständigte sie die Polizei. Eine der Jugendlichen teilte den Polizisten dann mit, dass ein 17-jähriger ebenfalls anwesender Jugendlicher das Geld gestohlen hätte. Er hätte sie aber mit dem Umbringen bedroht, falls sie etwas sagen würde.

Der 17-Jährige wurde von den Beamten daraufhin auf den Sachverhalt angesprochen. Er verhielt sich von Beginn der Amtshandlung an äußerst unkooperativ und aggressiv. Er weigerte sich, seine Taschen zu entleeren. Als die Beamten in seiner Hosentasche die 120 Euro fanden, wurde der Tatverdächtige zunehmend ungehalten.

Geldbetrag bei 17-Jährigem aufgefunden: Attacke auf Polizisten

Er verweigerte, sich auszuweisen und beschimpfte die Polizisten. Er sagte, dass „er seine Rechte kenne und dass er dafür sorgen werde, dass die Polizisten ihren Job verlieren“. Als ihm schließlich die Festnahme angedroht wurde, holte er aus und versetzte einem Beamten einen Bruststoß und flüchtete.

Nach wenigen hundert Metern konnte der 17-Jährige eingeholt und angehalten werden. Bei seiner Festnahme widersetzte er sich heftig und beschimpfte die Beamten lautstark. Er wurde wegen des Verdachts des Diebstahls, der schweren Nötigung und des versuchten Widertands gegen die Staatsgewalt angezeigt und befindet sich in Haft.