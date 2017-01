Jugendliche Zündler legten vier Brände in Frauenkirchen

Die sechs Burschen im Alter von 13 bis 18 Jahren sind geständig, Feuer in öffentlichen Toiletteanlagen gelegt zu haben. Es wurden vor allem Mistkübel und Papier angezündet. Die Jugendlichen wurden angezeigt, so die Polizei am Freitag.

In Frauenkirchen waren in der Zeit von 22. Oktober bis 28. November 2016 Brände in WC-Anlagen am Bahnhof, im Friedhof und bei der Basilika bemerkt worden. Die Jugendlichen stammen aus Wien, Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha, NÖ) und Eisenstadt. Der Sachschaden beläuft sich laut Landespolizeidirektion Burgenland auf eine fünfstellige Summe. (APA/Red)