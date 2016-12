Jugendliche stahlen Feuerwerkskörper aus Container in der Brigittenau

Wie die Landespolizeidirektion am Montag berichtete, brachen die Jugendlichen am Nachmittag einen Container auf einem Parkplatz in der Brigittenau auf, in dem Raketen und Kracher gelagert waren, und suchten damit das Weite.

Bei der Fahndung nach den Tätern fiel der Polizei ein 14-jähriger Bursch auf, der einen Karton mit pyrotechnischen Artikeln bei sich hatte und diesen angesichts der Beamten fallen ließ. Der Verdächtige wurde angehalten und festgenommen, das Diebesgut sichergestellt. (APA/Red)