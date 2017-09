Jugendliche schlugen Frau beim Gassi gehen im Stadtpark in Wiener Neustadt

Die 40-Jährige wurde beim Gassi gehen im Wiener Neustädter Stadtpark attackiert. - © AP (Sujet)

Wegen eines Zwischenfalls im Stadtpark in Wiener Neustadt ist die Polizei auf der Suche nach sechs Jugendlichen afrikanischer Herkunft. Am Abend des 28. August sollen sie eine Frau, die mit ihrem Hund spazieren war, “angeschnorrt”, geschlagen und umgestoßen haben. Die 40-Jährige wurde mit leichten Verletzungen im Spital behandelt und zeigte das Geschehen zwei Tage später an.