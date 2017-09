Vier Jugendliche waren mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs - © BilderBox.com (Sujet)

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr kam es in Wien-Währing zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein jugendlicher Pkw-Lenker im Bereich der Starkfriedgasse nicht stehen blieb, als ihn die Polizei anhalten wollte. Er beschädigte ein parkendes Fahrzeug und fuhr in eine Sackgasse.