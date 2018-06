Jugendliche bewarfen fahrende Autos in Wien-Döbling mit Glasscherben

Am 14. Juni 2018 gegen 12:00 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling in die Gunoldstraße gerufen. Ein 45-jähriger Mann alarmierte die Polizei, da sein Pkw während der Fahrt von Glasscherben beworfen wurde. In einem naheliegenden und leerstehenden Gebäude konnten die Polizisten vier Tatverdächtige (16, 16, 15, 15) anhalten. Einer der vier Personen hatte eine Schreckschusspistole bei sich. Die mutmaßlichen Täter wurden in der nächsten Polizeiinspektion einvernommen, wobei sie sich nicht geständig zeigten, und auf freiem Fuß angezeigt.