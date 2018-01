Jüdisches Museum in Wien erzielte 2017 Besucherrekord

Die wohl bekanntesten Besucher des Jüdischen Museums im letzten Jahr: Prinz Charles mit Camilla. - © APA/HANS KLAUS TECHT

Genau 129.535 Personen besuchten die beiden Museumsstandorte in der Dorotheergasse und in der Dependance am Judenplatz. So viele Besucher verzeichnete das Jüdische Museum noch nie.