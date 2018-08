Jubiläum der Wiener U-Bahn: Seit 40 Jahren mit der U4 zum Karlsplatz

So sah sie aus, die U4 vor genau 40 Jahren.

So sah sie aus, die U4 vor genau 40 Jahren. ©Wiener Linien

Vor 40 Jahren stieg man in Wien zum ersten Mal in die U1. Wenige Wochen später folgte die U4, die auf den Tag genau seit 40 Jahren auch an der Station Karlsplatz anhält.

Am 25. Februar 1978 öffnete sich in Wien offiziell das Tor zum U-Bahn-Zeitalter. Zum ersten Mal wurde eine Neubaustrecke – U1 zwischen Karlsplatz und Reumannplatz – für den Fahrgastbetrieb freigegeben. Bereits zwei Jahre zuvor (genau am 8. Mai 1976) startete zwischen Heiligenstadt und Friedensbrücke der U4-Testbetrieb.

Am 3. April 1978 wurde die adaptierte Teilstrecke bis zum Schottenring und am 15. August 1978 bis zum Karlsplatz für den täglichen Betrieb freigegeben. Die finale Verlängerung bis Hütteldorf sollte noch bis Dezember 1981 dauern.

Von der historischen Stadtbahn zur modernen U-Bahn

Seit 2014 revitalisieren die Wiener Linien nicht nur die weltberühmten Otto-Wagner-Stationsgebäude entlang der U4, sondern modernisieren gleichzeitig die gesamte Strecke: Insgesamt 335 Millionen Euro werden bis 2024 in den Tausch von Stellwerken, die Erneuerung von Gleisen und Gleisuntergrund sowie in den Bau zusätzlicher Gleisverbindungen investiert. Aktuell werden die Stationen Heiligenstadt und Roßauer Lände modernisiert.