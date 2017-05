JOYA Yoga Convention 2017: Open-Air-Yoga-Session im Wiener Augarten

JOYA – Österreichs Experte für pflanzliche Milchprodukte – lädt bereits zum fünften Mal zur JOYA Yoga Convention in den Wiener Augarten. Am 11. Juni 2017 findet die größte heimische Open-Air-Yoga-Session statt. Der traumhafte Augarten wird an diesem Sonntag wieder zum Zentrum des bewegten Einklangs von Lebensstil und Freude. Jung und Alt, ob Yoga-Perfektionisten oder Anfänger – alle sind herzlich willkommen.

Bereits im Vorjahr feierten mehr als 5.000 Yoginis und Yogis mit JOYA. Heuer neu im Angebot ist der urbane Dorfplatz mit veganen Köstlichkeiten, Food-Trucks, Show-Cooking, Gratis-Massage, Kinderprogramm und vielem mehr.

JOYA Yoga Convention im Augarten: Das Programm im Überblick

Treffpunkt im Augarten ist ab 09.00 Uhr auf der Schlüsselwiese. 1.000 JOYA Yoga-Matten werden gegen feie Spende für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt. Außerdem erhalten die ersten 1.000 Besucher einen gratis 88.6 Gym-Bag. Start der Yoga-Sessions ist um 09.30 Uhr mit dem gemeinsamen Sonnengruß, weitere Yoga-Sessions werden im 20 Minuten Takt abgehalten. Insgesamt sieben Yoga-Studios stellen sich im Rahmen der Yoga Convention vor. Um 16.00 Uhr findet die gemeinsame Yoga-Schluss-Session statt.

Im urbanen Dorf werden Besucher unter anderem mit veganer Gastronomie mit JOYA und Tilda-Produkten sowie dem ganz neuen Drem-Cream-Ice versorgt: Salu vegan zeigt Show-Cooking, „speedy potatoe“ bietet Bio-Pommes und das Espresso Mobil macht herrlichen Bio-Kaffee. Weitere Gastro-Partner sind Evasis, Kissa Tea, Helga Alge & EatLenis, Zuckero und “Essen in Balance“ vom VGÖ. Außerdem gibt es auch heuer wieder eine kostenlose Kinderbetreuung samt Kinderlounge mit Basteln, Schminken und Seifenblasen.

>> Falls das Wetter nicht mitspielen sollte, findet die Veranstaltung am Sonntag, den 18.06.2017 statt.