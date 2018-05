JOYA lädt zur Open-Air-Yoga-Session im Wiener Augarten

Auch heuer findet wieder die kostenfreie Open-Air-Yoga-Session im Augarten Wien statt. Als Zusatzprogramm bieten die Veranstalter auch ein Streetfood-Genuss-Event um nach dem Sport wieder Kraft zu tanken. Das Event findet am Samstag dem 16. Juni 2018 vom Nachmittag bis zum Sonnenuntergang statt.

Wiener Augarten wird zum riesigen Turnsaal

Die Teilnahme am Event ist kostenlos und soll alle Interessierten dazu ermutigen, verschiedene Yoga-Stile auszuprobieren. Also auch für Beginner geeignet. Wer nur zuschauen möchte, bekommt auch einiges geboten. Am Marktplatz wird es ein Streetfood-Festival mit veganem Street Food, Mode- und Lifestyle Produkten und einer Chillout Lounge geben. Bereits im Vorjahr konnten 5.000 Menschen auf der JOYA-Yoga Convention begeister werden.

Moderiert wird die Veranstaltung von der ehemaligen Zweitfrau Sängerin Diana Lueger. Sie möchte mit ihrer Inititative “Happy Mansion Happy Menschen” das Bewusstsein für ein nachhaltiges, gesundes und glückliches Leben schaffen.

Datum: 16. Juni 2018

Ort: 1020 Wien, Augarten, Treffpunkt Schüsselwiese vor dem Flakturm

Start: 14: 30 Uhr – Start der Yoga-Sessions mit dem gemeinsamen Sonnengruß, davor werden 1.000 Yoga-Matten gegen freie Spende zur Verfügung gestellt

Kulinarik und Fashion im Augarten Wien

Eingeladen sind alle, die Yoga lieben oder die es gerne lernen möchten, sowie alle die gerne einen Tag im Augarten verbringen möchten.

Die Teilnahme am Event ist kostenlos.

Weitere Highlight des Events:

Yoga bei Sonnenuntergang

Einblick in den neuen Look & Feel des JOYA Rebrandings

Verkostungen quer durch die JOYA-Welt, inkl. der neuen Eissorten auf Mandel- und Kokosbasis

Veganes Street Food, Mode & Lifestyle Produkte auf dem Marktplatz

88,6 Chillout Lounge

Weitere Informationen und ein detailliertes Programm erhalten Sie hier!

(Red.)