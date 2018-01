“Josefstadt bleibt rauchfrei”: Initiative unterstützt absolutes Rauchverbot

Im achten Bezirk gibt es mehr als 70 Lokale, immer mehr sollen komplett rauchfrei werden, wenn es nach Bezirksvorsteherin Veronika Mickel (ÖVP) geht. Sie stellt sich mit der Initiative “Josefstadt bleibt rauchfrei” gegen die Pläne der neuen Regierung, das geplante absolute Rauchverbot wieder zu kippen.

Initiative “Josefstadt bleibt rauchfrei”setzt sich für Nichtraucher ein

In der Josefstadt muss man derzeit in acht Lokalen auf die Zigaretten verzichten. Gastwirte, die ein Nichtraucherlokal leiten, haben mit diversen Problemen wie einem Umsatzrückgang zu kämpfen. In den meisten Betrieben des Bezirks gibt es daher ein Nebeneinander, vor allem in Restaurants. Immer mehr Lokale stellen aber auf rauchfrei um, heißt es in der Wirtschaftskammer.