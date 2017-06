Johanna Zechmeister zur neuen ÖH-Vorsitzenden gewählt

Nach der Hälfte der zweijährigen Amtsperiode wird Zechmeister ihr Amt an Hannah Lutz (VSStÖ) übergeben, sieht der erst kurz vor Beginn der konstituierenden Sitzung der ÖH-Bundesvertretung unterschriebene Koalitionsvertrag vor. Bei der ÖH-Wahl erreichte der VSStÖ zwölf Mandate, die GRAS neun und die FLÖ acht. Das ergibt eine Mehrheit von 29 Sitzen in der 55-köpfigen Bundesvertretung, dem österreichweiten Studentenparlament.

Zur stellvertretenden ÖH-Vorsitzenden wurde Marita Gasteiger (GRAS) gewählt. Sie erhielt 29 Stimmen und soll die gesamte zweijährige Funktionsperiode im Amt bleiben. Zweite Stellvertreterin wurde mit ebenfalls 29 Stimmen vorerst Hannah Lutz.

Recht turbulent dürfte es bei den Koalitionsverhandlungen zugegangen sein, die erst knapp vor Sitzungsbeginn beendet waren. Offenbar hat es dabei schon fertig ausverhandelte Vereinbarungen in verschiedensten Konstellationen gegeben – zumindest laut den nun nicht in der ÖH-Exekutive vertretenen Fraktionen. Im Topf waren demnach Kooperationen zwischen der VP-nahen AktionsGemeinschaft (AG), dem VSSTÖ und den Fachschaftslisten, zwischen AG, GRAS und FLÖ sowie zwischen AG, FLÖ und JUNOS.

ÖH-Wahl: Enttäuschung bei der AG

Enttäuscht zeigte sich die AG. Bei den Koalitionsverhandlungen in den vergangenen Wochen habe man feststellen müssen, “dass trotz der Streitigkeiten zwischen den linken Fraktionen und dem Wunsch einzelner Fraktionen, die AG endlich wieder in die Exekutive zu holen, für die AktionsGemeinschaft kein Platz in der ÖH Bundesvertretung ist”. Die AG stellte deshalb auch keinen Kandidaten für die Vorsitzwahl auf.

Ähnlich die JUNOS Studierenden: Erst gestern habe man sich auf eine Minderheitsexekutive von AG und FLÖ mit Stützung der JUNOS geeinigt, für das im Gegenzug “sieben Leuchtturmprojekte” der JUNOS umgesetzt hätten werden sollen. “Machterhalt um jeden Preis steht wieder einmal über den Interessen der Studierenden. Die FLÖ lässt sich in zwei weitere Jahre Stillstandskoalition erpressen”, so JUNOS-Vorsitzender Yannick Shetty.

