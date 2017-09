Johann Gudenus holte sich aus Serbien einen Wahlaufruf für seine FPÖ

Der Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus (FPÖ) holte sich Unterstützung aus Serbien - © APA (Sujet)

Johann Gudenus (FPÖ), Vizebürgermeister in Wien, hat diese Woche in der zentralserbischen Stadt Jagodina den Chef der Partei “Einheitliches Serbien”, Dragan Markovic, getroffen – dieser rief dabei die in Österreich lebenden Serben auf, bei der Nationalratswahl für die FPÖ zu stimmen.