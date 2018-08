Jobabbau bei Kika/Leiner: Weitere Gespräche über Sozialplan

Die Gespräche um den Sozialplan für die vom geplanten Jobabbau betroffenen Mitarbeiter der Möbelketten Kika und Leiner laufen weiter. Die Verhandlungen sollen sich bereits auf der Zielgeraden befinden.

Rund 120 Mitarbeiter verlieren durch die Schließungen der Leiner-Standorte in Wiener Neustadt und Innsbruck per Jahresende ihren Job. Das Ende der Kika-Filialen in Vösendorf und Spittal an der Drau kostet rund 160 Beschäftigten den Arbeitsplatz. Das Zusammenlegen der Logistik nach Linz/Leonding trifft rund 200 Logistikmitarbeiter in Innsbruck und St. Pölten, falls sie nicht umziehen wollen. In der Zentrale in St. Pölten werden laut Medienberichten rund 100 Jobs gestrichen. Wie viele weitere Mitarbeiter gehen müssen, ist noch nicht fix.