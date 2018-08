Jetzt LIVE: Wacker Innsbruck gegen Sturm Graz im Ticker

Sturm Graz reist heute als Favorit nach Innsbruck. Wacker will jedoch gegen die Steirer punkten. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Bundesligamatch im Ticker.

Nach dem Champions-League-Aus wartet auf Sturm Graz in der zweiten Runde der Bundesliga am Samstag (17.00) in der Fremde das Duell mit Traditionsaufsteiger Wacker Innsbruck. Für “Blackys”-Coach Heiko Vogel “eine sehr attraktive Auswärtsaufgabe”. Die Tiroler rechnen sich gegen den Favoriten, der zum Auftakt Hartberg 3:2 besiegt hatte, im ersten Oberhaus-Heimspiel seit 11. Mai 2014 etwas aus.