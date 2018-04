Jetzt LIVE: WAC gegen SK Sturm Graz im Ticker

Nach dem hochemotionalen 3:2-Cup-Halbfinal-Heimsieg am Mittwochabend gegen Rapid geht es für Sturm Graz am Samstagnachmittag in der Fußball-Bundesliga mit dem “Pack-Derby” in Wolfsberg weiter. Der Tabellenzweite peilt beim Gastspiel gegen den WAC seinen sechsten Sieg in den jüngsten sieben Runden an, um die acht Punkte Rückstand auf Salzburg zumindest zu halten.

Sturm Graz plant bei Gastspiel sechsten Sieg

“Wir werden alles in die Waagschale werfen”, versprach Sturm-Trainer Heiko Vogel, der in der englischen Woche mit Ausnahme von Marvin Potzmann (Sprunggelenksverletzung) und Philipp Zulechner (nach Krankheit im Aufbautraining) personell weiter “aus dem Vollen schöpfen” kann. “Wir sind vor Wolfsberg gewarnt. In der Situation, in der sie sich finden, das kann starke Energien freisetzen”, mahnte der 42-jährige Deutsche und forderte von seiner Mannschaft weiter vollen Einsatz. “Wir dürfen nach dem berauschenden Fest mit dem tollen Ergebnis im Cup nicht nachlassen. Es darf nie zu viel Zufriedenheit geben, es gibt immer Ansätze zum Bessermachen.”

Diesbezüglich ist Coach Robert Ibertsberger beim Tabellenvorletzten aus Wolfsberg viel mehr gefordert, hat der WAC doch die jüngsten acht Bundesliga-Spiele allesamt verloren und dabei nur drei Treffer (bei 20 Gegentoren) erzielt.

WAC im “Pack-Derby” in Wolfsberg gefordert

Der WAC-Trainer rechnet nicht mit Müdigkeit bei Sturm. “Sie sind Profis genug und werden gute Schritte in der Regeneration setzen. Dazu haben sie einen sehr, sehr guten Kader, da kann man den einen oder anderen Spieler schonen”, erklärte Ibertsberger, der hofft, dass auch viele Fans aus Graz anreisen werden. “Vielleicht hilft uns die Stimmung, wenn jetzt doppelt so viele Leute ins Stadion kommen wie bisher. Das ist dann sicher mehr Ansporn für meine Spieler, um über die Leistungsgrenze zu gehen. Und das ist notwendig, um da gegen Sturm was mitzunehmen, auch wenn es nur ein Punkt ist.”

Besonders warnte Ibertsberger vor den Grazer Torjägern Bright Edomwonyi und Emeka Eze. “Beide Stürmer sind extrem gefährlich. Sie haben die Klasse, dass sie sich auch gegen zwei Gegenspieler durchsetzen können. Wir müssen deshalb das schnelle Umschaltspiel von Sturm unterbinden.” Das beginne bereits bei den schnellen und weiten Ausschüsse von Tormann Jörg Siebenhandl, die zuletzt beim 3:0-Heimsieg über Mattersburg und im Cup-Schlager gegen Rapid zu Toren führten.