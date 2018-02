Jetzt LIVE: WAC gegen SCR Altach im Ticker

Vor dem Gastspiel in der 21. Runde liegen die Vorarlberger zwei Punkte hinter dem fünftplatzierten LASK auf Rang sieben und “brennen auf den Auftakt”, wie Trainer Klaus Schmidt formulierte.

SCR Altach will in den Zweikämpfen dagegenhalten

“Die Testspiele verliefen zwar ergebnistechnisch nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, wir konnten jedoch aus diesen Spielen als Mannschaft sehr viel mitnehmen und uns in vielerlei Hinsicht weiterentwickeln”, erklärte SCR Altach-Trainer Schmidt. So unterlag man dem FC Zürich bzw. den Grasshoppers Zürich jeweils 0:2 und Pogon Stettin mit 0:1.

Mit den beiden Langzeitverletzten Simon Piesinger und Kristijan Dobras sowie dem gesperrten Valentino Müller muss Schmidt drei seiner Spieler vorgeben. Neu im Kader sind nach fast einjähriger verletzungsbedingter Absenz Mittelfeldmann Boris Prokopic, Sommer-Neuzugang Samuel Oum Gouet sowie Wintertransfer Marco Meilinger. Außenspieler Emanuel Schreiner forderte vor dem Duell mit dem WAC ein gerüttelt Maß an Kampf- und Laufbereitschaft. “Sie werden viel mit langen Bällen agieren. Und sie sind körperlich sehr robust, wir müssen in den Zweikämpfen dagegenhalten.”

WAC will Durststrecke überwinden

Aufseiten des WAC möchte man eine fast schon ewig währende Durststrecke überwinden: Seit 26. August hat man in der Liga nicht mehr gewonnen. Immerhin: Einer der drei bisherigen Saisonsiege gelang Anfang August in der heimischem Lavanttal-Arena beim 1:0 gegen Altach. “Wir sind jetzt sicher wieder stabiler”, meinte Trainer Heimo Pfeifenberger, der den Rückfall nach solidem ersten Saisonviertel vor allem auf die zahlreichen Ausfälle zurückführte: “Wir sind ständig am personellen Limit herumgetanzt.”

Bis auf die Langzeitverletzten Stephan Palla und Christian Klem bzw. Stürmer Dever Orgill und den erst am Mittwoch verpflichteten Sasa Jovanovic sind alle Mann an Bord. “Wichtig ist, dass wir selbst von uns überzeugt sind”, betonte Pfeifenberger. Überzeugt zeigte er sich jedenfalls von den zwei Salzburg-Leihen, Verteidiger Igor und Offensivmann Majeed Ashimeru. “Zwei gute Typen, die wissen was sie wollen”, erklärte der Salzburger, der beide gegen Altach wohl von Beginn an bringen wird.