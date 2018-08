Jetzt LIVE: TSV Hartberg gegen SV Mattersburg im Ticker

Aufsteiger hartberg empfängt in der 3. Runde der Fußball-Bundesliga SV Mattersburg. Wir berichten heute live vom Spiel TSV Hartberg gegen SV Mattersburg im Ticker.

Hartberg-Coach Markus Schopp warnte vor den “vielen Gesichtern” der Burgenländer und will, dass sich sein Team auch gegenüber den Schiedsrichtern mehr Respekt verschafft.

Hartberg will energischer auftreten

“Das ist ein Lernprozess”, erklärte Schopp. Angesichts von seiner Ansicht nach fragwürdigen Entscheidungen gegen sein Team in den Spielen gegen Sturm Graz (2:3) und die Admira (0:1) sei es an der Zeit, sich “stärker zu wehren” und “energischer aufzutreten. Gerade wir sind darauf angewiesen, dass die Dinge korrekt gesehen werden. In der Bundesliga entscheiden oft Nuancen.”