Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen WAC im Ticker

In der ersten Runde der Bundesliga treffen SKN St. Pölten und WAC aufeinander. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Der SKN St. Pölten startet voller Zuversicht in seine neue, am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den WAC beginnende Fußball-Bundesliga-Saison. Zwar beendeten die Niederösterreicher die vergangenen Spielzeit als abgeschlagener Tabellenletzter, die Resultate im Finish unter Trainer Dietmar Kühbauer lassen aber vermuten, dass sich die “Wölfe” nun nicht mehr als Prügelknabe präsentieren werden.

Die letzten drei Runden der Saison 2017/18 wurden allesamt gewonnen, in der – letztlich doch beglaubigten – Relegation setzte man sich relativ klar gegen den SC Wiener Neustadt durch und auch zum Auftakt im Cup gab es einen Sieg. Diese Serie sei “sicher kein Nachteil”, vermutete Kühbauer, gab aber auch zu bedenken: “Der WAC hat sich gut verstärkt und eine kampfkräftige Truppe. Doch wir versuchen mit allen Mitteln, einen Heimsieg zu schaffen.”

WAC mit neuem Coach

Der Ex-Teamspieler verfügt über deutlich mehr Trainer-Erfahrung in der Bundesliga als sein Gegenüber. Neo-WAC-Coach Christian Ilzer saß bisher nur einmal im Oberhaus hauptverantwortlich auf der Trainerbank – am 22. November 2014 führte er Wiener Neustadt gemeinsam mit Günter Kreissl zu einem 2:0-Heimsieg über den von Kühbauer betreuten WAC. Wenig später wechselte der Steirer als Co-Trainer zu den Wolfsbergern, ehe ihm in der Vorsaison mit dem TSV Hartberg der Aufstieg gelang.