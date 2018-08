Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen SK Sturm Graz im Ticker

In der Bundesliga will Sturm Graz voll angreifen und gegen SKN St. Pölten den dritten Sieg einfahren. Wir berichten heute live vom Spiel im Ticker.

Warum die Mannschaft bei den Liga-Auftritten – zwei 3:2-Siegen gegen die Aufsteiger Hartberg und Wacker Innsbruck – mehr Mut versprühte als in den Duellen mit Ajax Amsterdam und nun AEK Larnaka, wurde Trainer Heiko Vogel am Tag nach dem 0:2 gegen die Zyprer gefragt. Der Deutsche brachte nach etwas Überlegen ein altes Argument ins Spiel: “Ich denke, es liegt an der Erwartungshaltung.”