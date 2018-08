Jetzt LIVE: SK Rapid Wien gegen WAC im Ticker

Nach der Niederlage im Europacup will Rapid Wien gegen WAC in der Bundesliga voll punkten. Wir berichten heute live vom Spiel im Ticker.

Vor dem Donnerstag-Rückspiel, in dem es die 1:2-Niederlage wettzumachen gilt, wartet auf die Rapidler Ligakost. Auch in der Meisterschaft ist es für sie mit dem 1:1 vor eigenem Publikum gegen Altach zuletzt nicht nach Wunsch gelaufen. “Ein Erfolg ist für uns sehr wichtig. Ich habe ein relativ gutes Gefühl, dass die Mannschaft reagieren wird und weiß, dass sie in der Pflicht steht”, gab Sportdirektor Fredy Bickel zu Protokoll.