Jetzt LIVE: SK Rapid Wien gegen SCR Altach im Ticker

Rapid peilt die Fortsetzung des erfolgreichen Saisonstarts an, drei Punkte sollen gegen Altach geholt werden. Wir berichten heute ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Nach den klaren Auswärts-Erfolgen im Cup gegen Kufstein und in der Fußball-Bundesliga gegen die Admira sollen im Heimspiel gegen den SCR Altach drei weitere Punkte eingefahren werden, wie Trainer Goran Djuricin erklärte. “Wir wollen die positive Energie mitnehmen”, sagte der Wiener.

Dessen erst kürzlich verpflichteter Landsmann Jeremy Guillemenot ist erstmals spielberechtigt, allerdings ließ Djuricin offen, ob er den 20-jährigen Stürmer schon in den Kader holt. Anlass zu Umstellungen gibt es derzeit ohnehin nicht, auch wenn im Training immer wieder Spieler “anklopfen”, wie der Coach erzählte.

Es wird wohl an der Anfangs-Elf vom Admira-Match liegen, den erwarteten Abwehrriegel der Altacher zu knacken. “Sie werden wahrscheinlich tief stehen”, vermutete Djuricin. Beim bisher letzten Kräftemessen mit den Vorarlbergern hatte Grün-Weiß keine Probleme – die Partie am 20. Mai in Wien endete mit einem 4:1 und stand im Zeichen des Pflichtspiel-Abschieds von Steffen Hofmann.