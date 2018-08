Jetzt LIVE: SCR Altach gegen Red Bull Salzburg im Ticker

Fußball-Meister Red Bull Salzburg trifft zwischen den Belgrad-Spielen im Einzug um die Champions League auf Tabellenschlusslicht Altach. Wir berichten heute ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Salzburg-Trainer Marco Rose warnte aber vor den Altachern, die bisher unter Wert geschlagen worden seien. “Sie haben gegen Rapid in Wien und gegen Sturm in Graz gepunktet und zweimal unglücklich verloren”, erinnerte der Deutsche an die bisherige Ausbeute der Vorarlberger. “Das heißt, wir müssen alles geben und alles abrufen, um dort zu punkten.”

Salzburg hat die vergangenen sieben Duelle mit Altach gewonnen und gegen die Vorarlberger zehnmal in Folge nicht verloren. In der Bundesliga gelangen saisonübergreifend in den vergangenen elf Runden zehn Siege. Dazu stehen die Bullen vor einem Jubiläum: Seit der Club unter dem Namen Red Bull firmiert (Beginn der Saison 2005/06) haben die Salzburger 999 Bundesliga-Tore erzielt. Nummer 1.000 wird in Altach anvisiert.