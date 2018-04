Jetzt LIVE: SCR Altach gegen LASK Linz im Ticker

Mit einem Sieg wäre der Liga-Clubrekord der Linzer aus der Saison 1984/85 egalisiert. Schon ein Punkt reicht, damit ihnen der Europacup-Startplatz auch theoretisch nicht mehr zu nehmen ist. Bei der aktuellen Form der Oberösterreicher muss allerdings vor dem Spiel der 32. Runde ohnehin kein Blick mehr nach hinten gerichtet werden. Vielmehr können die Athletiker mit Selbstvertrauen nach vorne schauen. Rang drei und Rapid sind nur einen Zähler entfernt, Sturm Graz und der Vizemeistertitel auch nur noch sechs Zähler. LASK-Erfolgscoach Oliver Glasner will von alldem aber nichts wissen: “Ab 27. Mai werden wir schauen, was rausgekommen ist und dann werden wir uns auch freuen. Bis dorthin beschäftigen wir uns mit solchen Themen nicht.”

LASK hat noch nie gegen Altach verloren

In Altach hat der LASK in fünf Anläufen noch nie verloren, in elf Aufeinandertreffen in der Bundesliga gab es im direkten Duell erst eine Niederlage. “Wir müssen uns aber immer wieder neu beweisen”, rechnete Glasner nicht mit einem Selbstläufer. Am 4. November entführte sein Team mit einem 4:2 alle drei Punkte aus der Cashpoint-Arena. Diesmal nicht dabei sein wird Philipp Wiesinger, der im Training wohl eine Syndesmosebandverletzung erlitt.

Altach setzt auf Kobras

Bei den Altachern gibt Andreas Lukse wegen der Wadenverletzung von Martin Kobras sein Startelf-Comeback im Tor. “Wir haben in Österreich auf der Position des Torwarts eine zu beneidende Situation”, sagte Coach Klaus Schmidt. Seine Elf liegt mit 34 Punkten auf Rang acht. Dort einzementiert sieht er sie noch nicht. “Wir spielen von den letzten fünf Spielen noch dreimal zu Hause, da wollen wir gewinnen”, hofft der 50-Jährige noch auf eine Rangverbesserung, die auch seine Karten im Kampf um einen Verbleib verbessern würde. Der SV Mattersburg und die Wiener Austria sind fünf Punkte entfernt.