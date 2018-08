Jetzt LIVE: SCR Altach gegen FC Wacker Innsbruck im Ticker

Am Samstag findet das erste "Westderby" der Saison zwischen SCR Altach und Wacker Innsbruck statt. Wir berichten heute ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Generell liege der Fokus auf der eigenen Leistung und der Entwicklung der Mannschaft. Mit dem ersten Dreier soll der nächste Schritt gelingen. “Wir haben vieles umgekrempelt. Es sind Dinge, die kommen Woche für Woche besser in Fahrt.” Den Gegner erwartete Grabherr nach fünf Gegentoren in den ersten zwei Runden abwartender. “Sie werden es defensiver anlegen.”

Sein Gegenüber ließ dies durchklingen. “Wir müssen besser in der Abwehr stehen”, meinte Daxbacher vor der Reise über den Arlberg. Es gelte, “die Spielweise zu überdenken. Wir haben manchmal zu weit vorne attackiert, die Abstände haben aber nicht gepasst.” So ging Sturm am Tivoli zuletzt mit 3:0 in Führung, erst im Finish traf Wacker durch Martin Harrer noch zweimal. Daxbacher wertete dies zumindest als “Moralinjektion”.