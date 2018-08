Jetzt LIVE: Red Bull Salzburg gegen TSV Hartberg im Ticker

Am Samstag soll Red Bull Salzburgs Erfolgsserie gegen den Aufsteiger TSV Hartberg fortgesetzt werden. Wir berichten live vom Spiel im Ticker.

Vor dem Champions-League-Play-off-Hinspiel am Dienstag in Belgrad steht für Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg noch die Bundesliga-Heimpartie am Samstag gegen Hartberg auf dem Programm. “Der Fußball schreibt eigene Geschichten, wir wollen unsere weiterschreiben und zeigen, dass wir gut drauf sind”, sagte Trainer Marco Rose vor dem Duell mit dem Aufsteiger.

Red Bull Salzburg will Erfolgsserie weiter fortsetzen

Für den beim Punktemaximum von neun Zählern haltenden Tabellenführer, der sämtliche sechs Saisonspiele gewonnen hat, geht es um die Fortsetzung mehrerer Erfolgsserien: Seit bereits 17 Duellen (14 Siege, 3 Remis) ist Salzburg gegen Liga-Neulinge ungeschlagen. Und Rose hat bisher noch kein Meisterschaftsheimspiel (16 Siege bei 4 Remis) verloren, gleich elfmal blieb sein Team dabei ohne Gegentor. Seit dem 0:0 gegen LASK am 16. Dezember 2017 gab es zehn Siege en suite in der Arena in Wals-Siezenheim, wo die “Bullen” schon seit 27. November 2016 (0:1 gegen die Admira) in 44 Matches (36 Siege/8 Remis, davon 30 Liga-Spiele – 25 Siege/5 Remis) ungeschlagen sind.