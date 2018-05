Jetzt LIVE: LASK Linz gegen WAC im Ticker

Im Fernduell mit Rapid, das ebenfalls zu Hause Altach empfängt, liegen die Linzer vor der vorletzten Runde einen Punkt hinter den Wienern. Gemäß Papierform könnte das Rennen um den dritten Platz erst im Liga-Finish entschieden werden. Am 27. Mai gastiert der LASK in Mattersburg, Rapid in Wolfsberg.

LASK Linz hat Rang drei im Visier