Jetzt LIVE: LASK Linz gegen Rapid Wien im Ticker

Nach anstrengenden Auftritten in der Europa League treffen am Sonntag LASK Linz und Rapid Wien in der Bundesliga aufeinander. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

“Der Sieg war wirklich wichtig, es war enormer Druck da, und die Mannschaft hat eine deutliche Antwort gegeben”, sagte Rapids Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel. Da nach einem guten Saisonstart zuletzt alles wieder ziemlich schnell in Schieflage geraten sei, sei jetzt auch keine Euphorie angebracht. “Wir schauen uns im September an, wie wir in die Saison gestartet sind”, verlautete der Schweizer. Bis zur ersten Länderspielpause wollen die Hütteldorfer in die Gruppenphase der Europa League einziehen und in der Liga so viel wie möglich punkten.

Rapid Wien will Erfolg mit in die Bundesliga nehmen Vorerst gilt es einmal unter Beweis zu stellen, dass die starke Leistung im Qualifikations-Rückspiel der dritten Runde gegen Slovan keine Eintagsfliege war, nachdem es zuvor drei Pflichtspiele keinen Sieg und am Sonntag das enttäuschende 0:0 gegen den WAC gegeben hatte. “Die Jungs müssen demütig bleiben und eine Leistung wie gegen Slovan so oft wie möglich abrufen”, gab Djuricin die Marschroute vor. Ziel ist es, in einen Lauf zu kommen. “Ich will sehen, dass die Spieler nicht nur, wenn der Megadruck da ist und wir mit dem Rücken zur Wand stehen, so eine Leistung bringen”, sagte der Wiener.

Vergangene Saison war der LASK ein gern gesehener Gegner, mit 1:0, 2:1 und zweimal 2:0 konnte das Punktemaximum geholt werden. “Wir dürfen nicht auf die Vergangenheit schauen, das ist völlig egal”, betonte Djuricin. Und Offensivspieler Thomas Murg ergänzte: “Man darf auch nicht vergessen, dass drei von vier Partien auf der Kippe waren.”

LASK Linz: “Im letzten Jahr waren wir immer Seelentröster” Das weiß auch noch LASK-Trainer Oliver Glasner, dessen Ziel sich nicht erfüllt hatte, in der Aufstiegssaison gegen jedes Team zu punkten. “Gott sei Dank kommt Rapid mit einem Erfolgserlebnis. Im letzten Jahr waren wir immer Seelentröster. Das wollen wir heuer nicht mehr sein. Es ist an der Zeit, dass wir gegen Rapid gewinnen”, betonte der 43-Jährige.

Beide Teams kämpfen um ihren zweiten Saisonsieg, Rapid hat mit fünf Punkten einen Zähler mehr als der LASK auf dem Konto. Die Startformationen werden anders ausschauen als bei den Donnerstagpartien. Auch aufgrund der Hitze ist Rotation gefragt. “Ich glaube, dass es zuletzt ein ganz schlechtes Spiel von uns war, es nicht an der Rotation gelegen ist”, nahm Djuricin noch einmal Bezug auf das WAC-Match. Der eine oder andere Spieler werde sicher eine Pause erhalten.

Kandidat Nummer eins ist Kapitän Stefan Schwab, der gegen Slovan die Zähne zusammenbiss. “Es schaut nicht so schlimm aus, wir werden morgen entscheiden, ob er mitfährt”, hielt sich Djuricin alles offen. Angesichts des am Donnerstag anstehenden Play-off-Hinspiels gegen Steaua Bukarest ist eine Pause des Mittelfeldspielers sehr wahrscheinlich.