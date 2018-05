Jetzt LIVE: FC Red Bull Salzburg gegen SV Mattersburg

Mit einem Sieg würde Salzburg (derzeit 80 Punkte) die bisherige Bestmarke der Wiener Austria von 2012/13 (82) übertreffen.

Red Bull Salzburg will Punkterekord knacken

Die beste Saison der Bundesliga-Geschichte, die die Austria 1985/86 gespielt hatte, wäre auf die Dreipunkte-Regel umgerechnet 84 Zähler wert gewesen. Auch diese Marke können die Salzburger in den abschließenden beiden Saisonspielen noch auslöschen. “Der Punkterekord selber ist mir persönlich nicht so wichtig”, sagte Salzburgs Erfolgscoach Marco Rose. “Aber ich spüre, dass die Jungs den unbedingt knacken wollen.”

Mattersburg als Gegner

Rose freut sich nicht nur auf seine erste Meisterehrung, sondern auch auf das Spiel. Schon vor dem jüngsten 4:1 bei Rapid hatte er die außergewöhnlichen Leistungen seiner Mannschaft gewürdigt. “Sie ist daher nicht zwingend in der Bringschuld. Aber ich erwarte trotzdem eine Topleistung, die meisterwürdig ist”, erklärte der Deutsche. “Dass wir den Punkterekord angreifen können und die Heimserie prolongieren können, ist eine tolle Motivation.”

Salzburg ist zu Hause 40 Pflichtspiele ungeschlagen, 27 davon in der Liga. Erstmals in der Clubgeschichte könnten die Bullen eine Saison ohne Heimniederlage abschließen. Das ist in der Bundesliga zuvor nur der SV Ried, dem GAK und der Wiener Austria gelungen. Die 26 Saisonsiege der Austria von 1985/86 (Rekord) sind bei derzeit 24 Erfolgen noch zu erreichen. Dazu kommt der Punkterekord, der durch die Bundesliga-Reform samt Punkteteilung und Kürzung auf 32 Saisonrunden einer für die Ewigkeit sein könnte.