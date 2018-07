Jetzt LIVE: FC Admira gegen SK Rapid Wien im Ticker

In der ersten Runde der Bundesliga treffen FC Admira und SK Rapid Wien aufeinander. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Rapid Wien-Trainer Goran Djuricin hat bisher jedes Spiel bei der Admira verloren. “Dann wird es einmal Zeit, dass wir das ändern. Sie haben die Mannschaft umstrukturiert, das ist das gefährliche. Angeschlagene Gegner sind immer gefährlich”, warnt Djuricin, der dennoch guter Dinge ist. “Wir gehen entschlossen in die Partie. Wir wissen, wer wir sind und was wir können”, erklärte der Rapid-Trainer.

Für die Admira geht es gegen Rapid dagegen schon darum, nach dem Cup-Aus bei Regionalligist Neusiedl und der 0:3-Niederlage in der Europa-League-Qualifikation bei ZSKA Sofia einen veritablen Fehlstart in die Saison zu verhindern. Für Cheftrainer Ernst Baumeister kommen die frühen Probleme angesichts der Abgänge zahlreicher Leistungsträger aber nicht überraschend. “In der momentanen Situation sind wir gegen jeden Gegner Außenseiter. Daher sind wir vom Saisonstart nicht sehr überrascht. Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis das Werkl zum Rennen anfängt”, sagte Baumeister.

Für seine junge Truppe ist nun jede Spielminute viel Wert. “Wir werden auch am Sonntag versuchen, dass wir unser Spiel machen. Wir müssen schauen, dass wir kompakter stehen und die Fehlerquote reduzieren. Es ist jetzt unser Hauptaufgabe, das so schnell wie möglich hinzubekommen”, meinte der Admira-Coach. Dass seine Mannschaft die vergangenen drei Heimspiele gegen Rapid gewonnen hat, zähle unter diesen Umständen nichts mehr, so Baumeister.

Nach der Europacup-Niederlage in Sofia plant er einige Umstellungen. Welche das sein werden, wird er aber erst kurzfristig entscheiden. Die klare 0:3-Niederlage sei nicht so sehr am Gegner, sondern an seiner Mannschaft gelegen, sagte Baumeister. “Wir haben die Tore gekriegt, nicht weil der Gegner so stark war, sondern aus lauter Eigenfehlern.”