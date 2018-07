Jetzt 2. Liga LIVE: SK Vorwärts Steyr gegen SV Ried im Ticker

Heute treffen in der ersten Runde der 2. Liga SK Vorwärts Steyr und SV Ried aufeinander. Wir berichten ab 19:00 Uhr live im Ticker.

Die Saisoneröffnung des Ligaspielbetriebs bringt nun endlich wieder jede Menge Fußball. In der neuen zweiten Liga ist einiges neu. Nicht nur die Kader der Mannschaften, sondern viele neue Vereine selbst, gleichzeitig auch noch ein neues Spielformat. Die große Reform der Bundesliga hat natürlich auch die frühere Erste Liga erreicht. Sportlich haben die beiden Mannschaften ihren Start in die Saison mit einem Sieg startne können. Im ÖFB-Cup hat Steyr knapp bei Ebreichsdorf gewonnen, Ried feiert einen Kantersieg in Dornbirn.