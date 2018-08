Jeder zehnte Österreicher pflegt einen Angehörigen

Laut einer Studie des Sozialministeriums sind in Österreich rund 947.000 Menschen die Pflege und Betreuung eines anderen Menschen involviert. Das entspricht mehr als zehn Prozent der Bevölkerung.

Laut der 283 Seiten dicken Studie, die vom Institut für Pflegewissenschaft in Kooperation mit dem Institut für Soziologie der Uni Wien durchgeführt wurde, ist die Pflege durch Angehörige nach wie vor weiblich. In der häuslichen Pflege liegt der Frauenanteil bei 73 Prozent, in der stationären Langzeitpflege bei 63 Prozent. Zu Hause ist das Belastungsempfinden der Angehörigen deutlich höher als im stationären Setting. Häufig betreffe die Pflege die gesamte Familie.