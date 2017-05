Jean Ziegler – Der Optimismus des Willens – Trailer und Information zum Film

Doch Che Guevara überzeugt ihn, in Europa zu bleiben und von hier aus für eine gerechtere Welt zu kämpfen. Jahrzehnte später kehrt der nunmehr weltberühmte Globalisierungskritiker und Menschenrechtler Ziegler nach Kuba zurück und sieht plötzlich all seine Ideen infrage gestellt. Der Schweizer Filmemacher Nicolas Wadimoff begleitet ihn auf der Reise und nähert sich in seiner Doku Zieglers “Optimismus des Willens”.

(APA)