Jamie Oliver soll in Wien drei Lokale eröffnen wollen

Laut einem Online-Bericht der Tageszeitung “Der Standard” soll Jamie Oliver bereits konkrete Pläne für seine Expansion in Österreich geäußert haben und allein drei Lokale am Flughafen Wien planen. Angedacht seien “Jamie’s Deli, Jamie’s Italian und eine Bar (unter der Marke Jamie Oliver, genaue Bezeichnung steht noch nicht fest)”, wie es hieß.

Jamie Oliver bald mit drei Lokalen am Flughafen Wien

Als Zeitpunkt für die Inbetriebnahme seien laut “Standard” Mai 2017 (“Jamie’s Deli”) bzw. Dezember 2017 (“Jamie’s Italian”) anvisiert. Die Jamie Oliver-Bar unter dem noch unbekannten Namen werde bis spätestens Mitte 2018 in Betrieb gehen. Je nach Standort seien in den Lokalen am Flughafen dann Snacks und Takeaway, mediterrane Speisen in Bedienung bzw. Cocktails erhältlich, so der Online-Bericht. In Großbritannien solle der Brite dagegen sechs Restaurants schließen wollen, wie die APA vor wenigen Tagen berichtete.