JA JA JA Festival 2017: Grüße aus dem hohen Norden im Wiener WUK

Sieben Jahre nach der ersten skandinavischen Entdeckungsreise kann man auch heuer wieder neue, teils noch unbekanntere Künstler aus Island, Norwegen, Finnland und Dänemark entdecken.

Das JA JA JA spannt einen skandinavischen Stimmungsbogen von Melancholie bis Party – mit ein bisschen Reykjavik und Kopenhagen, eine Brise Nordwind und einen Funken Polarlicht.

Acts am JA JA JA 2017

Traditionellerweise bildet das Line-Up des JA JA JA Festivals eine Bandbreite nordischer Musik ab, so auch in diesem Jahr.

‚Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic VHS‘ aus Finnland haben mit ihrer Mischung aus Garage Rock, Doo Wop und 80er Dream Pop in den letzten Monat nicht nur diverseste Showcase Festival Bühnen in ganz Europa bespielt, sondern wohl auch den merkenswertesten Namen in der Festivalgeschichte.

Die Mitglieder des Trios CHINAH aus Dänemark heuern ursprünglich aus den vollkommen unterschiedlichen Genres Folk, Klassik und Jazz an, aber haben sich gemeinsam im Elektropop gefunden. Zarte Melodien, relaxte Vocals und ehrliche Lyrics treffen auf eine kraftvolle Live Performance.

Gundelach aus Norwegen mag von Größen wie Aphex Twin und Boards of Canada beeinflusst sein, dennoch ist sein Sound ein ganz eigener, seine Texte so feinfühlig wie tiefgründig. Gundelachs Singles standen in den letzten Monaten auf Blogs wie Hype Machine ganz oben und für Spotify, Tidal sowie Apple Music gehört er zu den interessantesten Newcomern des Jahres.

Mit dem Isländer Axel Flóvent komplettieren wir das Line-Up des diesjährigen JaJaJa Festivals. Seine Musik mag ruhig daherkommen, aber nicht weniger stimmig. Es ist moderner Folk, im Kern akustisch und unaufrdringlich, mit Einflüssen aus dem Indie Rock und Elektro Pop.

Die Veranstaltung ist eine Zusammenarbeit von Ink Music mit dem WUK und Nomex (Nordic Music Export).

Line-Up:

Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic VHS (FI)

Axel Flóvent (IS)

Gundelach (NO)

CHINAH (DK)