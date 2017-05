Italienische Modedesignerin Laura Biagiotti im Alter von 73 Jahren gestorben

Ihre Tochter Lavinia postete auf Facebook ein Bild mit ihrer Mutter. “Für immer zusammen”, stand unter dem Foto.

Thanks for all my beloved mum!

Forever together ❤️ pic.twitter.com/kWM9rbb22C — Lavinia Biagiotti (@lavibiagiotti) 25. Mai 2017

Tod nach Herzstillstand

Biagiotti hatte sich am Mittwochabend in ihrem Haus in Guidonia am Rande der Hauptstadt plötzlich unwohl gefühlt und war ins Spital eingeliefert worden. Sie hatte nach Angaben vom Donnerstag einen Herzstillstand erlitten, woraufhin es den Ärzten gelungen sei, sie zunächst wiederzubeleben. Doch ihr Zustand galt als kritisch.

Bekannt für Kaschmir und Parfüms: Laura Biagiotti

Die gebürtige Römerin wurde in den 1970er-Jahren dank ihrer elegant-femininen Kaschmirkollektionen international bekannt und wird seither auch als “Queen of Cashmere” betitelt. Zudem hatte Biagiotti, die zuletzt einen Weltkonzern führte, zahlreiche Parfüms auf den Markt gebracht.

