Israelitische Kultusgeminde boykottiert Holocaust-Gedenkveranstaltung in Wien

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) lädt anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages am Donnerstag zu einem Gespräch mit Zeitzeugen in das Palais Epstein in Wien. Die Israelitische Kultusgemeinde wir an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen, weil sie den Beschluss gefasst hat, im heurigen Gedenkjahr alle Gedenkveranstaltungen mit FPÖ-Minister zu boykottieren.