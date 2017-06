Islamisches Theologiestudium an der Universität Wien startet im Herbst

Im Herbst startet an der Uni Wien das neue Islamische Theologiestudium. - © APA (Sujet)

Wie geplant, startet im Herbst 2017 das im Islamgesetz vorgesehene Bachelorstudium “Islamisch-Theologische Studien” an der Universität Wien. In der vergangenen Woche wurde der entsprechende Studienplan beschlossen, teilte die Uni Wien in einer Aussendung am Montag mit. Die wissenschaftliche Aus- und Heranbildung von Theologen, Seelsorgern und Religionspädagogen gilt als Ziel des Studiums.