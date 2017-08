Islam-Schule in Wien-Liesing bleibt vorerst geschlossen

Die Islam-Schule in Wien bleibt vorerst geschlossen. - © APA (Sujet)

Trotz bevorstehendem Schulbeginn bleibt die vom Wiener Stadtschulrat angezeigte private Islam-Schule in Liesing vorerst geschlossen. “Wir werden unseren bisherigen Betrieb im September 2017 nicht wieder öffnen, sondern suchen stattdessen nach einer gesetzlich konformen und guten Lösung für die von uns weiterhin angestrebte Ausbildung”, so der Betreiberverein am Mittwoch.